واشنطن تترقب الرد اللبناني على «الورقة الأمريكية»

البلاد (بيروت)

وصل المبعوث الأمريكي توم باراك، أمس (الأحد)، إلى بيروت بشكل مفاجئ قبل الموعد المتوقع له، الذي كان مقرراً الاثنين، لتسلم الرد اللبناني والملاحظات على”الورقة الأمريكية” التي تنص على حصر السلاح بيد الدولة.

وأكدت مصادر وزارية أن الرد اللبناني بات شبه جاهز لتسليمه إلى المبعوث الأمريكي، بعد اجتماعات مكثفة عقدتها اللجنة المؤلفة من ممثلين عن الرئاسات الثلاث وخبراء أمنيين؛ بهدف تنسيق الموقف اللبناني.

ورداً على التباين بين الموقف الرسمي اللبناني، وموقف حزب الله التصعيدي، أوضحت المصادر أن الرد الرسمي يؤكد التزام الدولة بتسليم السلاح ويدعو إلى تطبيق القرار الدولي 1701، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، إضافة إلى مطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتسليم الأسرى وعودة السكان إلى بلداتهم.

من جهته، رفع أمين عام حزب الله نعيم قاسم سقف موقفه قبيل وصول براك، متحدثاً عن”الخطر الوجودي” لمطلب حصر السلاح في يد الدولة، ومشترطاً”إزالة الخطر” قبل بدء مناقشة إستراتيجية الأمن الوطني في لبنان.