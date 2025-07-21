منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لمناقشة التطورات في فلسطين

البلاد (جدة)
تعقد منظمة التعاون الإسلامي بمقر الأمانة العامة بجدة غدًا، اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصًا الحرم الإبراهيمي في الخليل.
يأتي هذا الاجتماع في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة نتيجة استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على دور العبادة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م