ملحق المونديال| الأخضر يواجه منتخبي إندونيسيا والعراق 8 و14 أكتوبر

البلاد (جدة)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس ملاعب ومواعيد مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في السعودية وقطر في أكتوبر المقبل.

ويواجه منتخبنا الوطني نظيره الإندونيسي يوم الأربعاء 8 أكتوبر المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الإنماء) بجدة عند الساعة 8:15 مساء، ثم يلعب الأخضر مع شقيقه العراقي يوم الثلاثاء 14 أكتوبر المقبل على الملعب ذاته عند الساعة 10:30 مساء.

كما يحتضن ملعب (الإنماء) مواجهة منتخبي العراق وإندونيسيا اللذين يلعبان إلى جوار الأخضر في المجموعة الثانية من الملحق المؤهل إلى المونديال.

يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات؛ من أجل الانضمام إلى 6 منتخبات آسيوية سبق أن ضمنت تأهلها مسبقًا.

أما أصحاب المركز الثاني في المجموعتين، فسيلتقيان في مواجهة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب تقامان يومي 13 و18 نوفمبر، على أن يتأهل الفائز إلى الملحق العالمي، الذي يمنح بطاقة تأهل إضافية إلى كأس العالم.