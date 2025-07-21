مركز الملك سلمان يوزّع 100 سلة غذائية بأفغانستان

البلاد (ننجرهار)

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 100 سلة غذائية في مخيم عمري بمعبر طورخم في ولاية ننجرهار بأفغانستان، استفاد منها الأفغان العائدون من باكستان إلى بلادهم، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام (2025-2026م).

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 500 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا العائدة من النزوح في محلية ود مدني الكبرى بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، استفاد منها 3999 فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق؛ جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها، وتحقيقًا للأمن الغذائي.