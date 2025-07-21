كأس العالم للرياضات الإلكترونية| 8 فرق تتأهل للأدوار الإقصائية في “Honor of Kings” وأداء لافت لفريق Falcons السعودي

هاني البشر (الرياض)

شارفت منافسات بطولة “كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025” على بلوغ مراحلها الحاسمة، مع اقتراب انطلاق الأدوار الإقصائية في لعبة Honor of Kings، وذلك بعد ختام مرحلة التصفيات خلال الأسبوع الثاني من البطولة المقامة حاليًا في بوليفارد رياض سيتي.

وأسفرت نتائج التصفيات عن تأهل ثمانية فرق إلى المرحلة المقبلة، حيث تصدر فريقا Paws Gaming وNova Esports مجموعتيهما، فيما رافقهما Alpha7 Esports وOG Esports بعد أداء مميز، إلى جانب تأهل Team Vitality وTwisted Minds اللذين نجحا في اقتناص البطاقات الأخيرة المؤهلة، لتنضم هذه الفرق إلى فريقي AG.AL وTT Global في الأدوار الإقصائية التي تنطلق خلال الأيام القادمة.

وفي منافسات لعبة Overwatch، تأهل فريق Team Falcons رسميًا إلى بطولة Overwatch Champions Series، وذلك عقب فوزه على فريق ZETA DIVISION في التصفيات النهائية المؤهلة, إذ قدّم الفريق السعودي أداءً لافتًا خلال اللقاء، مكّنهم من حجز مقعدهم في البطولة العالمية، التي ستنطلق بتاريخ 31 يوليو 2025م.

وتُعدّ بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية إحدى أبرز الفعاليات الترفيهية العالمية التي تستضيفها المملكة، وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة من أفضل الفرق والمحترفين في كبرى الألعاب الإلكترونية حول العالم، تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.