كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| لقب Free Fire يذهب للفريق الإندونيسي EVOS Divine

هاني البشر (الرياض)

اختتمت بطولة Free Fire منافسات الأسبوع الثاني من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث تُوّج الفريق الإندونيسي EVOS Divine بعد 5 أيام من المنافسات التي شارك فيها 18 فريقًا من مختلف أنحاء العالم على مجموع جوائز مالية بلغ مليون دولار، وأقيمت مواجهاتها على مسرح صالة Qiddiya Arena في بوليفارد رياض سيتي.

وتمكّن فريق EVOS Divine من التفوق على 12 فريقًا في النهائي الكبير الذي امتد لـ10 مباريات حماسية شهدت تغيرًا مستمرًّا في صدارة جدول الترتيب مع إمكانية حصول 5 فرق على اللقب، إلّا أن الفريق الإندونيسي نجح في خطف اللقب في النهاية بعد تسجيله 170 نقطة، ليحصل على درع البطولة ومبلغ 300,000 دولار، بالإضافة إلى 1,000 نقطة في منافسات الأندية نحو لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وواصلت الفرق الإندونيسية هيمنتها على المراكز المتقدمة في البطولة، إذ حلّ في المركز الثاني الفريق الإندونيسي RRQ Kazu بتسجيله 123 نقطة، وكان نصيبه من مجموع الجوائز المالية 180,000 دولار ومعها 750 نقطة أضافها لرصيده في الترتيب العام ضمن الحدث العالمي. وأما المركز الثالث ومبلغ 120,000 دولار فقد كان أيضًا من نصيب الفريق الإندونيسي Bigetron by Vitality الذي حصل على 500 نقطة عززت من موقعه في جدول الترتيب العام. وجاء خلفهم في المركز الرابع الفريق البرازيلي LOS الذي حقق 300 نقطة وبلغت أرباحه المالية 80,000 دولار.

وصرّح آجي ويكاسونو لاعب فريق EVOS Divine في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد تتويج فريقه باللقب: “في العام الماضي حققنا المركز الثاني، وهذا العام، المنافسة كانت قوية وصعبة، ولم نتوقع هذه النتيجة، ولكننا سعداء جدًّا فنحن أبطال العالم في لعبة Free Fire. وأود أن أشكر مدرب الفريق توباغوس راهاديان باسمي ونيابة عن زملائي على كل ما قدمه لنا، فهذه هي البطولة الأخيرة له معنا قبل أن يذهب إلى ألمانيا ويبدأ رحلته الشخصية بعيدًا عن عالم الرياضات الإلكترونية.” وكانت رسالة المدرب راهاديان الأخيرة للاعبين بعد التتويج باللقب، هي الاستمرارية والحفاظ على نفس النهج والثقة بالنفس.

ومع تتويج فريق EVOS Divine بلقب منافسات Free Fire، يُسدل الستار على بطولات الأسبوع الثاني من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، والتي شهدت بالإضافة إلى Free Fire، بطولات في ألعاب شهيرة هي: League of LegendsوDota 2 وMobile Legends: Bang Bang Women’s Invitational (MWI) للسيدات، ليصل مجموع الجوائز المالية المقدمة حتى اللحظة 11,250,000 مليون دولار من إجمالي مجموع الجوائز المالية المخصصة للحدث العالمي التي تعد الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية بواقع 70 مليون دولار.

مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، هي منظمة غير ربحية، وتُعنى بدعم وتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًّا. وبصفتها الجهة المنظمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، تسعى المؤسسة إلى تعزيز أثر البطولة ومهرجانها المصاحب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وتعمل المؤسسة بالشراكة مع العديد من الجهات المعنية لإطلاق مبادرات تهدف إلى دعم نمو القطاع عالميًّا، وفق رؤيتها المتمثلة في أن تكون جهة فاعلة في تمكين مجتمع الرياضات الإلكترونية من محترفين وأندية وناشرينومواهب ومشجعين وشركات. ويُعاد استثمار جميع العائدات التي تحققها المؤسسة في القطاع، بما يضمن استدامته المالية وتطوره المستمر.