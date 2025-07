في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| فريق Gen.G Esports يتوج ببطولة League of Legends

هاني البشر (الرياض)

حقق الفريق الكوري Gen.G Esports لقب منافسات League of Legends ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، بعد أن تغلب على الفريق الصيني AG.AL في المباراة النهائية 3-2، حيث شهدت المواجهة إقبالاً جماهيريًّا كبيرًا في صالة stcArena ببوليفارد رياض سيتي، إلى جانب متابعي البث المباشر من مختلف أنحاء العالم خلف الشاشات.

وكانت البطولة قد انطلقت بتاريخ 16 يوليو، بمشاركة 12 من نخبة فرق اللعبة على مستوى العالم، التي تنافست على اللقب ومجموع الجوائز المالية البالغ مليوني دولار. وذهبت الحصة الأكبر من مجموع الجوائز لفريق Gen.G Esports بواقع 600,000 دولار إلى جانب 1,000 نقطة في سباق لقب بطولة الأندية، في حين حصل الفريق الوصيف AG.AL على مبلغ 320,000 دولار ومعها 750 نقطة في جدول الترتيب. أما الفريق الكوري T1 بطل نسخة العام الماضي، الذي يضم النجم الأشهر في تاريخ League of Legends اللاعب الكوري Faker، فقد حلّ في المركز الثالث، وحصل على مبلغ 230,000 دولار بالإضافة إلى 500 نقطة.

وقال Chovy الذي يُعد أحد أفضل محترفي اللعبة الشهيرة عقب التتويج باللقب:”كانت الأجواء حماسية جدًّا في الصالة، وقامت الجماهير بدعمنا ومساندتنا بشكل رائع، وهو بالتأكيد ما أسهم في تقديمنا لأداء قوي ومنحنا الدافع لتحقيق الفوز، ونشكرهم جميعًا على ذلك ونهديهم هذا اللقب.”

في حين عبّر أرنولد هور، الرئيس التنفيذي لنادي Gen.GEsports، عن سعادته بهذا اللقب؛ كونه يضع النادي الكوري في صدارة جدول ترتيب منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بمجموع 1,800 نقطة وبفارق 100 نقطة عن أقرب منافسيه. وأضاف: “بالنسبة لنا، الأمر المهم هو الاستمرار في التحسّن وتقديم أداء ونتائج إيجابية في كل عام مقارنة بالعام السابق، وهو ما نقوم به في نسخة هذا العام حتى اللحظة. الجميع يعمل من أجل أن يرتقي النادي ويصل إلى أبعاد جديدة”.

وتعد League of Legends اللعبة الأكثر شهرة ضمن فئة ساحة المعركة الجماعية عبر الإنترنت، وقد شهد نهائي منافساتها العالمية 2023 حضورًا غير مسبوق في ملعب غوتشوك سكاي بكوريا الجنوبية، كما تابعها أكثر من 6.4 مليون مشاهد في ذروتها؛ وهو الرقم الأعلى في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

وتجمع نسخة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2025 أبرز24 لعبة على الصعيد العالمي في موقع واحد، ويتنافس المشاركون في كأس العالم للرياضات الإلكترونية على مجموع جوائز تبلغ قيمته70 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ يُقدّم في تاريخ الرياضات الإلكترونية. وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم أفضل المواهب العالمية، ورفع مستوى المنافسات إلى آفاق جديدة غير مسبوقة، ما يُعزز مكانة القطاع ويدعم نموه المستدام ويضمن استمراريته على مستوى العالم.