روسيا تعلن استعدادها لتسوية النزاع الأوكراني

البلاد (موسكو)

أعلنت روسيا، أمس (الأحد)، استعدادها للمضي بسرعة نحو تسوية الأزمة الأوكرانية، في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف. وأكد بيسكوف أن الأولوية بالنسبة لموسكو هي تحقيق أهدافها الواضحة والمحددة، مشيراً إلى أن وتيرة التسوية لا تعتمد على روسيا وحدها.

وفي تطور ميداني، أفادت وزارة الدفاع الروسية بسقوط 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، حيث تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من اعتراضها وتدميرها في مناطق عدة، منها مقاطعات بريانسك، موسكو، كالوجا، تولا، أوريول، نيجني نوفجورود، بالإضافة إلى مياه البحر الأسود.

من جهة أخرى، أوضح مصدر روسي أن موعد الجولة القادمة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لم يُحدد بعد، مؤكداً استمرار المشاورات لتحديد الوقت المناسب لعقدها. تأتي هذه التطورات بعد أن اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي استئناف محادثات السلام، عقب تعثر جولات المفاوضات السابقة في مايو ويونيو بإسطنبول، والتي لم تسفر عن تقدم نحو وقف إطلاق النار، واكتفت باتفاق تبادل الأسرى وجثث القتلى.

يُذكر أن روسيا وضعت خلال هذه المحادثات مطالب تشمل تنازل أوكرانيا عن مزيد من الأراضي ووقف جميع أشكال الدعم العسكري الغربي لها، مما يعكس استمرار الخلافات الحادة بين الطرفين.