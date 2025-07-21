بدء أعمال الدورة 56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بمشاركة المملكة

البلاد (القاهرة)
بدأت اليوم أعمال الدورة العادية 56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي تستمر يومين برئاسة السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلي وفود الدول العربية المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، ورئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار محمد علي الشحي، والمشرف على إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية أحمد مغاري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإنسانية المشرف على وحدة مجموعة العشرين الدكتور سالم بن سعد القحطاني.
وتناقش أعمال الدورة تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان حتى دورتها العادية 55، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وقضايا الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، إلى جانب بند حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وآخر حول اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 مارس 2026. وشارك ضمن الوفد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم بن عبدالله البطي.