الأسبوع الثاني من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| ألعاب جديدة ومزيد من الأبطال

ومع تبقي خمسة أسابيع قبل ختام الحدث، يواصل آلاف اللاعبين المحترفين من النخبة العالمية التنافس على نصيبهم من مجموع الجوائز الأكبر في تاريخ الرياضات الإلكترونية، والذي يتجاوز 70 مليون دولار. وأسفرت أحداث الأسبوع الثاني عن تتويج أربعة أبطال جدد، وتسجيل أرقام قياسية لافتة. كما شهدت البطولة بعض أبرز القصص المُلهمة، أبرزها ظهور نجم شاب يبلغ من العمر 15 عاماً حصد جائزة أفضل لاعب في إحدى البطولات.

Gen.G يتوّج بلقب League of Legends ويواصل سلسلة الانتصارات التاريخية

أحرز فريق Gen.G Esports لقب بطولة League of Legends بعد انتصاره المثير بنتيجة 3-2 على الفريق الصيني AG.AL في نهائي حبس الأنفاس. ورغم محاولة AG.AL تسجيل عودة تاريخية في المباراة، إلا أن Gen.G حسم المواجهة في الجولة الخامسة، ليواصل بذلك سلسلة انتصاراته التي بلغت 26 مباراة دون خسارة، وهي واحدة من أطول السلاسل في تاريخ اللعبة. ويُعد هذا اللقب هو الثاني للفريق خلال أسبوع واحد، عقب فوزه ببطولة منتصف الموسم، ما يجعله أسرع فريق في تاريخ اللعبة يحقق لقبين دوليين متتاليين.

فريق Team Spirit يفرض هيمنته في Dota 2 ويظفر باللقب بأقل الخسائر

في منافسات Dota 2، قدّم فريق Team Spirit أداءً استثنائياً توّج خلاله بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق Falcons بنتيجة 3-0 في النهائي. ولم يخسر الفريق الروسي إلا جولةً واحدة طيلة البطولة، في مشوار يُعد من بين الأقوى على مستوى اللعبة. وقال قائد الفريق، ياروسلاف “Miposhka” نايدينوف: “خضنا نهائياً مثيراً بالفعل، واستمتعت كثيراً بالمشاركة في هذه البطولة. فخور بفريقي الذي يضم نخبة من أفضل اللاعبين في العالم، ولا يمكنني تجاهل الدعم الرائع من الجماهير، فقد كان حضورهم مذهلاً بكل معنى الكلمة”.

Vitality يضرب عصفورين بحجر واحد في Mobile Legends: Bang Bang

في منافسات بطولة Mobile Legends: Bang Bang Women’s Invitational (MWI) للسيدات، فرض فريق Vitality سيطرته الكاملة على المنافسات دون أن يخسر أي جولة، متوجاً باللقب بعد فوزه الساحق على Gaimin Gladiators بنتيجة 4-0. وتمكن الفريق من كسر الرقم القياسي لأسرع مباراة في تاريخ البطولة مرتين خلال المسابقة، حيث حقق الفوز في إحدى الجولات خلال 9 دقائق و36 ثانية.

ومن أبرز لحظات التتويج، كانت مشاركة الشقيقتين سيندي “Cinnyyy” وميشيل “Chelll” سيسوانتو، اللتين عادتا بقوة بعد خسارتهما للنهائي في نسخة العام الماضي من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، لتحرزا اللقب معاً هذا العام.

EVOS يتوّج بلقب Free Fire ونجم شاب يتصدر المشهد

أثبت فريق EVOS Esports من إندونيسيا جدارته في بطولة Free Fire بعد أداء متّزن طوال مراحل البطولة. وتمكن الفريق من تحقيق الفوز في ثلاث خرائط بيوم النهائي، مسدلاً ستار المنافسات بتصدره جدول النقاط. وعلى الرغم من اقترابه من حسم اللقب في وقت مبكر، إلا أن التتويج لم يتحقق سوى بعد الجولة العاشرة، عقب معركة نهائية مثيرة أمام فريق Vitality.

وخطف النجم الصاعد راسيا رشيد “Rasyah”، البالغ من العمر 15 عاماً،الأضواء بعد نيله جائزة أفضل لاعب في البطولة المقدمة من شركة سوني بقيمة 10,000 دولار، ليُصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة يفوز بهذه الجائزة.

اقتراب الحسم في Honor of Kings وتأهل فرق بارزة إلى الأدوار الإقصائية

شهد الأسبوع الثاني أيضاً نهاية مرحلة التصفيات في بطولة Honor of Kings، إذ نجحت فرق Paws Gaming و Nova Esports في تصدر المجموعات وإلى جانبهما ِAlpha7 Esports و OG Esports. وتمكن فريق Team Vitality ومعه Twisted Minds من خطف آخر بطاقات التأهل. وانضموا جميعاً لفريقي ِAG.AL و TT Global.

Team Falcons يحجز مقعده في Overwatch بعد أداء مذهل

نجح فريق Team Falcons في حسم بطاقة التأهل إلى بطولة Overwatch Champions Series عقب فوزه على فريق ZETA DIVISION في التصفيات النهائية المؤهلة، حيث ظهر الفريق بمستوى مذهل وتفوق بشكل واضح في المباراة، ما يعكس جاهزيته للمشاركة في منافسات البطولة التي تنطلق في 31 يوليو.

تغييرات في صدارة الترتيب العام لبطولة الأندية

مع نهاية الأسبوع الثاني، تصدّر فريق Vitality الترتيب العام في بطولة الأندية، ويليه فريق Gen.G Esports الذي يواصل جمع النقاط بعد فوزه الثاني هذا الأسبوع. وجاء فريق Falcons في المركز الثالث، بينما حافظ فريق AG.AL على مكانه ضمن الأربعة الأوائل. وقد شهدت البطولة حتى الآن تتويج ثمانية أندية مختلفة في ألعاب متعددة، ما ساهم في تعزيز الفارق بين الأندية في سلم الترتيب.

ويمثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 علامة فارقة في تاريخ المنافسات الاحترافية، إذ يستقطب نخبة اللاعبين والأندية من مختلف أنحاء العالم، في تجربة ترفيهية ورياضية متكاملة تنظمها مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وتقام فعالياتها في مدينة الرياض بمشاركة جماهيرية واسعة واهتمام إعلامي عالمي.