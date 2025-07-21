اتفاق إيراني – أوروبي على استئناف المحادثات النووية

البلاد (طهران)

توصلت إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى اتفاق مبدئي لإجراء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني، عقب تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا الأوروبية) من احتمال إعادة فرض عقوبات دولية في حال عدم استئناف المفاوضات.

وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، أمس (الأحد)، نقلاً عن مصدر مطلع أن الاتفاق يشمل مبدأ إجراء المحادثات، فيما لا تزال المشاورات جارية لتحديد موعد ومكان الاجتماع، مع عدم تحديد الدولة المضيفة حتى الآن.

وكانت إيران تدرس طلب الدول الأوروبية الثلاث لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها، ومن المتوقع أن تُعقد هذه المباحثات على مستوى مساعدي وزراء الخارجية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع قناة”CGTN” الصينية إمكانية العودة إلى اتفاق تفاوضي بشأن البرنامج النووي، مشددًا على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية من الأطراف الأخرى، والتخلي عن الخيار العسكري، والالتزام بالحل الدبلوماسي.

وأشار عراقجي إلى أن الهجمات الأخيرة على منشآت إيرانية أثبتت أن الحل العسكري ليس خيارًا ناجعًا، مضيفًا أن الطريق الوحيد يكمن في حل سياسي يعتمد على التفاوض الجاد، شريطة أن يتخلى الطرف الآخر عن طموحاته العسكرية ويعوض الأضرار التي لحقت بإيران.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي إن إيران تسعى لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه ليس مستعجلاً لإجراء هذه المحادثات، مشيرًا إلى أن بلاده دمرت المواقع النووية الإيرانية في قصف سابق الشهر الماضي.