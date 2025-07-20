كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق Spirit يتوج بطلًا لـ”Dota 2″

الرياض (هاني البشر)

أسدل الستار على منافسات بطولة “Dota 2″، إحدى البطولات الرئيسية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (2025)، وشهدت البطولة منافسة قوية بين أبرز الفرق العالمية، وانتهت بتتويج فريق Team Spirit باللقب، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق Team Falcons بنتيجة (3 – 0).

وحصد Spirit المركز الأول وجائزة مالية قدرها (1,000,000) دولار، بالإضافة إلى (1000) نقطة في تصنيف الأندية، ونال Team Falcons المركز الثاني وجائزة مالية تبلغ (500,000) دولار، وضمن (750) نقطة في الترتيب.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن فريق PVISION من التغلب على Tundra Esports بنتيجة (2 – 0)، ليفوز بالمركز الثالث وجائزة مالية قدرها (300,000) دولار، إضافة إلى (500) نقطة في ترتيب الأندية، وجاء Tundra Esports في المركز الرابع بجائزة مالية قدرها (200,000) دولار، و(300) نقطة في الترتيب.

وتُعد هذه البطولة من أبرز المحطات في أجندة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وجمعت نخبة من أفضل اللاعبين والفرق في لعبة “Dota 2″، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل عالمي عبر منصات البث المباشر.