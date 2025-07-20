الرياضة

كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق Spirit يتوج بطلًا لـ”Dota 2″

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1447 هـ      20 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض (هاني البشر)
أسدل الستار على منافسات بطولة “Dota 2″، إحدى البطولات الرئيسية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (2025)، وشهدت البطولة منافسة قوية بين أبرز الفرق العالمية، وانتهت بتتويج فريق Team Spirit باللقب، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق Team Falcons بنتيجة (3 – 0).

وحصد Spirit المركز الأول وجائزة مالية قدرها (1,000,000) دولار، بالإضافة إلى (1000) نقطة في تصنيف الأندية، ونال Team Falcons المركز الثاني وجائزة مالية تبلغ (500,000) دولار، وضمن (750) نقطة في الترتيب.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن فريق PVISION من التغلب على Tundra Esports بنتيجة (2 – 0)، ليفوز بالمركز الثالث وجائزة مالية قدرها (300,000) دولار، إضافة إلى (500) نقطة في ترتيب الأندية، وجاء Tundra Esports في المركز الرابع بجائزة مالية قدرها (200,000) دولار، و(300) نقطة في الترتيب.

وتُعد هذه البطولة من أبرز المحطات في أجندة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وجمعت نخبة من أفضل اللاعبين والفرق في لعبة “Dota 2″، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل عالمي عبر منصات البث المباشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *