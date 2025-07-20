في كأس العالم للرياضات الإلكترونية| سيدات Team Vitality يتوجن بلقب MLBB

هاني البشر ( الرياض )
نجحت سيدات الفريق الفرنسي Team Vitality في الفوز بخامس منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 والتي جاءت في بطولة Mobile Legends: Bang Bang Women’s Invitational (MWI) للسيدات، ليحصل الفريق بذلك على جائزة المركز الأول البالغة 150,000 دولار، من إجمالي نصف مليون دولار هي مجموع الجوائز المالية المخصصة للبطولة، إلى جانب 1000 نقطة، أضافها لرصيده في المنافسة على لقب الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
وتمكنت الإندونيسيات Fumi و Vival و Cinny و Chell و Vivian لاعبات الفريق الفرنسي Team Vitality من تقديم أداء مميز طوال فترة البطولة التي احتضنها مسرح SNB Arena واستمرت لمدة 5 أيام في الفترة من 15 حتى 19 يوليو الجاري، حيث لم يتعرض الفريق لأي هزيمة في رحلته نحو اللقب، ليعوض الفريق خسارته للمباراة النهائية في نسخة العام الماضي من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وحصدت اللاعبة سيندي سيسوانتو “Cinny” على جائزة أفضل لاعبة في البطولة ومبلغ 10,000 دولار، وقالت زميلتها فيفي إندراواتي “Vivian” في المؤتمر الصحفي عقب ختام المنافسات: “تغمرنا مشاعر السعادة الآن. تتميز جميع لاعبات الفريق بالانضباط العالي وبالمهارة والخبرة اللازمة، ونمتلك رغبة مستمرة في تقديم الأفضل وعدم منح الخصم أي انتصار أو أمل، أو إظهار أي نقاط ضعف في الفريق، ونسعى دائماً للسيطرة المطلقة على جميع الجوانب”.
وتُعد بطولة Mobile Legends: Bang Bang Women’s Invitational (MWI) حجر الزاوية في تقويم البطولات الاحترافية للعبة Mobile Legends: Bang Bang، لتعزيز الشمولية في القطاع، إذ توفّر منصة رائدة للنجماتالطموحات للتألق على الساحة العالمية. وتُقام النسخة الحالية بحجم هو الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 16 فريقاً مقارنة بـ 12 في العام الماضي، مع تصفيات أقيمت في 57 منطقة حول العالم، والتي كانت 46 منطقة في النسخة السابقة.
وتجسد هذه البطولات والأحداث التنافسية التزام كل من مؤسسةكأس العالم للرياضات الإلكترونية وشركة MOONTON Games بدعم مشاركة السيدات وتوسيع حضورهن في المنافسات الاحترافية.
وتستمر منافسات بطولات الأسبوع الثاني من خلال 3 ألعاب شهيرة، حيث تختتم اليوم أيضاً منافسات بطولة Dota 2، في حين يتوج الفائزين يوم غد الأحد في بطولتي League of Legends و Free Fire.