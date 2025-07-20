فريق Spirit يؤكد جاهزيته لجميع المنافسات بعد تتويجه بلقب “Dota 2” في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

البلاد (الرياض)
أكد فريق Spirit سعيه لمواصلة التألق بعد تتويجه بلقب بطولة “Dota 2″، ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية (2025)، وذلك بعد فوزه على فريق Team Falcons بنتيجة (3 – 0).
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في المركز الإعلامي بمنطقة بوليفارد سيتي، وعبّر لاعبو Team Spirit عن سعادتهم بهذا الإنجاز، مؤكدين جاهزيتهم الدائمة للمواجهات القادمة، مشيرين إلى أنهم لعبوا بإستراتيجية مختلفة خلال مجريات البطولة، واعتمدوا على أسلوب السرعة والضغط المبكر على الخصم، وهذا ما ساعدهم على حسم المباراة.
وأشاد الفريق بالتنظيم المميز للبطولة، معبّرين عن إعجابهم بالجودة ومستوى الاحترافية، مؤكدين أن النسخة الثانية من كأس العالم للرياضات الإلكترونية قدمت تجربة تليق بحجم البطولة العالمية.
ويُعد فوز Team Spirit إضافة قوية إلى رصيدهم التنافسي، خاصة بعد حصدهم جائزة مالية قدرها (1,000,000) دولار، و(1000) نقطة في تصنيف الأندية العالمي، مما يعزز مكانتهم ضمن النخبة العالمية في لعبة “Dota 2”.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في المركز الإعلامي بمنطقة بوليفارد سيتي، وعبّر لاعبو Team Spirit عن سعادتهم بهذا الإنجاز، مؤكدين جاهزيتهم الدائمة للمواجهات القادمة، مشيرين إلى أنهم لعبوا بإستراتيجية مختلفة خلال مجريات البطولة، واعتمدوا على أسلوب السرعة والضغط المبكر على الخصم، وهذا ما ساعدهم على حسم المباراة.
وأشاد الفريق بالتنظيم المميز للبطولة، معبّرين عن إعجابهم بالجودة ومستوى الاحترافية، مؤكدين أن النسخة الثانية من كأس العالم للرياضات الإلكترونية قدمت تجربة تليق بحجم البطولة العالمية.
ويُعد فوز Team Spirit إضافة قوية إلى رصيدهم التنافسي، خاصة بعد حصدهم جائزة مالية قدرها (1,000,000) دولار، و(1000) نقطة في تصنيف الأندية العالمي، مما يعزز مكانتهم ضمن النخبة العالمية في لعبة “Dota 2”.