روسيا تهاجم ميناء أوديسا الأوكراني

البلاد (كييف)

شنت القوات الروسية هجومًا بطائرات مسيرة على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، ما تسبب في اندلاع حريق داخل مبنى سكني متعدد الطوابق وإصابة عدد من المدنيين، حسبما أعلن جينادي تروخانوف رئيس بلدية المدينة صباح السبت.

وأشار تروخانوف إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة للسيطرة على الحريق، مع استمرار حصر أعداد المصابين، مضيفًا أن ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة استهدفت المدينة، التي تعتبر محورًا مهمًا في الصراع الدائر.

وفي ذات الوقت، استمرت الهجمات الروسية على عدة مناطق في أوكرانيا؛ إذ أطلقت موسكو صواريخ باليستية على منشآت قرب مدينة دنيبرو جنوب شرقي البلاد، في إطار سلسلة من العمليات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، لا سيما في مجالات الطاقة والاتصالات.

وأعلنت كييف اعتراض دفاعاتها الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي استهدفت العاصمة كييف مساء الجمعة، رغم استمرار تحليق العشرات منها في سماء أوكرانيا، ما يشير إلى احتمال تواصل هذه الهجمات في الأيام المقبلة.

في الوقت ذاته، كشفت تقارير عن نشر روسيا لقاذفات إستراتيجية جديدة قادرة على إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى، ما يزيد من احتمالية تنفيذ موجات هجومية إضافية، بحسب محللين عسكريين.

وفي سياق دعم أوكرانيا، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منح ألمانيا أولوية في تسليم أنظمة الدفاع الجوي”باتريوت” لتسريع إرسالها إلى كييف، متعهدة بتعويض برلين بسرعة عن الصواريخ التي ستزود بها أوكرانيا، في إطار جهود الناتو لتزويد أوكرانيا بمزيد من القدرات الدفاعية لمواجهة التحديات الراهنة.