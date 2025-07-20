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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة إسواتيني

صحيفة البلادaccess_time25 / محرم / 1447 هـ      20 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية من جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.


وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير لينداني ابن جلالة ملك إسواتيني عضو البرلمان.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في المجالات كافة.

Alaa

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