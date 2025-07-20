الرياض تستضيف النسخة الثانية من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية

محمد الجليحي (الرياض)

مع اقتراب موعد النسخة الثانية من بطولة “الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية” المقدمة من “جينيسيس” الشركة الكورية لصناعة السيارات الفارهة، التي يستضيفها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، يستعد محبو الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية والمنطقة لمشاهدة منافسات كبرى في منطقة SEF أرينا في العاصمة الرياض، حيث تقام المنافسات على مدار يومي (21 و 22) من شهر يوليو الحالي، في لعبتي EA FC25 و Street Fighter 6، وعلى مجموع جوائز يبلغ 100,000 ريال سعودي، بواقع50,000 ريال سعودي لكل بطولة.

تأتي نسخة هذا العام من بطولة “الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية” بعد نجاح نسختها الأولى التي أقيمت بتاريخ 27-28 يونيو 2024، في مدينة الرياض في لعبتي Rocket League و Tekken 8. وتعد البطولة الحدث الأبرز في منطقة الخليج، إذ تشهد مشاركة نخبة الأسماء في عالم الرياضات الإلكترونية.

وأكّد تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، على أن هذه الاستضافة تأتي تأكيداً على التزام الاتحاد بتطوير منظومة كاملة ومستدامة للرياضات الإلكترونية، ولدعم المواهب وتنظيم أقوى الأحداث والبطولات. وأضاف: “سعداء باستضافة الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية للعام الثاني على التوالي بعد نسخة أولى تميزت بالمنافسة واللحظات البارزة في تاريخ الرياضات الإلكترونية الخليجية. ونتطلع لإقامة نسخة واعدة بمشاركة نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية في دول الخليج الشقيقة، ولمشاهدة دعم وشغف جماهير مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة.”

وقال عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي لجينسيس في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا: “نعتز في جينيسيس بالمشاركة في المبادرات التي تساهم في دعم وتطوير الجيل القادم، سواء من خلال الابتكارات المميزة في صناعة السيارات أو من خلال عالم الرياضات الإلكترونية. وشراكتنا مع بطولة الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية تحتفي بالابداع والتميز والطموح الذي يشكل جوهر المواهب الصاعدة في المنطقة، ونفخر بأن نلعب هذا الدور الهام في رسم مستقبل ملهم لهذا القطاع الواعد.”

ولتمكين وتحفيز مواهب المنطقة ومنحهم الفرصة للمنافسة مع أفضل لاعبي العالم، سيمنح الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية فرصة ذهبية للفائزين وذلك من خلال تقديمه لبطاقة التأهل المباشر للمشاركة في منافسات لعبة Street Fighter 6 ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 المقامة حاليًا في بوليفارد رياض سيتي.

ويُعد الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية داعماً لأهداف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الرامية إلى تطوير قطاع ومجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، ورعاية المواهب بدءًا من المستوى المجتمعي وصولاً إلى المستوى الاحترافي.