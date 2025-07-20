“الداخلية” و”نورة” توقعان مذكرة لتعزيز التعاون الصحي والأكاديمي

البلاد (الرياض)

وقعت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ممثلة في برنامج المدن الطبية وكلية التمريض بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس (السبت)، مذكرة تفاهم؛ لتعزيز الشراكات الأكاديمية وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، بحضور المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، وذلك في ملتقى الابتعاث 2025 الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بمدينة الرياض.

هدف المذكرة إلى توسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية والأكاديمية، وتقديم برامج تعليمية متخصصة في مجال التمريض على مستوى البكالوريوس والبرامج الأكاديمية.