الاتحاد السعودي لرفع الأثقال يوقع اتفاقية رعاية لوجيستية

البلاد (الرياض)

وقع الاتحاد السعودي لرفع الأثقال اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة بدجت السعودية؛ لتكون الراعي اللوجستي الرسمي للاتحاد السعودي لرفع الأثقال.

تهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات نقل متكاملة، تدعم أنشطة الاتحاد، وتشمل تنقلات الفرق واللاعبين، ودعم المعسكرات التدريبية والبطولات التي يشرف عليها الاتحاد، إضافة إلى دعم مبادرات الاتحاد في الخدمة المجتمعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية للبطولات.

حضر مراسم التوقيع كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد بن أحمد الحربي، والرئيس التنفيذي لشركة “بدجت السعودية” فواز عبدالله دانش؛ حيث أكدا أهمية خدمة المجتمع والمبادرات التي تسهم في تعزيز الممارسات الرياضية الصحيحة، والسلوكيات اليومية، التي تدعم صحة المجتمع وتزيد من ثقافته الرياضية، إضافة إلى التعاون المشترك في رفع الأداء التنظيمي والتشغيلي للعبة، وتوفير بيئة احترافية وفق المعايير العالمية.