اختتام الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025م

هاني البشر ( الرياض )

اختتمت مساء أمس السبت منافسات الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة، التي أقيمت في عقبة المحمدية بالشفا، بإشراف وزارة الرياضة، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والممكن الرقمي شركة stc، ونادي منظمي السباقات السعودي.

وقد اتسمت الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة بطابع تنظيمي مميز، ومشاركة لافتة، عكست التقدم الملحوظ لرياضة المحركات في المملكة، ومكانة البطولة المتنامية على خارطة المنافسات الإقليمية، وفي نهاية السباق تمكن فيصل القباني من تسجيل أسرع زمن، ليتوج بالمركز الأول في الترتيب العام بعد إنهائه السباق بزمن بلغ دقيقة واحدة، و43 ثانية، و116 جزءًا من الثانية، وجاء مأمون القباني في المركز الثاني بزمن دقيقة واحدة، و43 ثانية، و962 جزءًا من الثانية، فيما حقق جان لحود المركز الثالث في الترتيب العام، بعد أن أنهى السباق بزمن دقيقة واحدة، و45 ثانية، و681 جزءًا من الثانية.

وفي فئة Class 1 حقق فيصل القباني المركز الأول بزمن بلغ دقيقة واحدة، و43 ثانية، و116 جزءًا من الثانية، وجاء في المركز الثاني مأمون القباني، فيما حجز محمود عابد المركز الثالث، أما فئة Class 2a فقد حقق فيها السائق جان لحود، المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و45 ثانية، و681 جزءًا من الثانية، وجاء أحمد القايدي، في المركز الثاني، فيما حل أحمد باجنيد في المركز الثالث، وفي فئة Class 2b تمكن ربيع الأعور من تحقيق المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و50 ثانية، و820 جزءًا من الثانية، تلاه عبدالله قباني، ومحمد الشريان في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي فئة Class 3a جاء إبراهيم الشريدة في الصدارة بزمن دقيقة واحدة، و52 ثانية، و508 أجزاء من الثانية، فيما حجز سلطان حمدي المركز الثاني، وجاء حازم الدباغ في المركز الثالث، أما فئة Class 3b فقد تصدرها حمزة باخشب بزمن دقيقة واحدة، و58 ثانية، و 785جزءًا من الثانية، وجاء رياض بطل في المركز الثاني، ثم عبدالله خوجه في المركز الثالث، وفي فئة Class 4aحل عبدالله الخريجي في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقة واحدة، و59ثانية، و538 جزءًا من الثانية، وجاء هشام البديع في المركز الثاني، ثم بندر السلمي في المركز الثالث، وفي فئة Class 4b جاء علي الخضير في الصدارة بزمن يقدر بدقيقتين، و04 ثواني، و960جزءًا من الثانية، وجاء أبي وائل ظفر في المركز الثاني، وخالد بغدادي في المركز الثالث.

وفي فئة Class 5a استطاع عبدالعزيز الفضيلي من انتزاع المركز الأول بعد وصوله أولًا بزمن يقدر بدقيقتين، و9 ثواني، و574جزءًا من الثانية، وجاءت في المركز الثاني السائقة إيناس عبطيني، فيما حجز محمد عبدالغفار المركز الثالث، أما في فئة Class 5bفقد تمكن حاتم الحازمي من الفوز بالمركز الأول بزمن يقدر بدقيقتين، و10 ثواني، و043 جزءًا من الثانية، فيما جاء محمد حبال في المركز الثاني، وسعيد الغامدي في المركز الثالث.

وفي فئة Category2 SS حقق عبدالعزيز الرميح المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و52 ثانية، و767 جزءًا من الثانية، وفي فئة Category2 SC تمكن سعيد الموري من الفوز بالمركز الأول بعد أن أنهى السباق بزمن دقيقة واحدة، و54 ثانية، و291 جزءًا من الثانية، وجاء عبدالله العمري في المركز الثاني، وطلال العاصميفي المركز الثالث.

وبعد نهاية السباق أعرب نائب الرئيس التنفيذي للإدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية محمد مدني عن سعادته باختتام الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة، وفخره بما تحقق من نجاح تنظيمي وتنافس رياضي مميز يعكس تطور رياضة المحركات في المملكة.

وأضاف: تعكس هذه البطولة التزام الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بتطوير رياضة المحركات، وتوفير منصات تنافسية مهمة تساعد في اكتشاف وتطوير المواهب السعودية الشابة، وتعكس رؤية الاتحاد في بناء منظومة احترافية مستدامة.

الجدير بالذكر أن الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة ستنطلق خلال الفترة من 7 – 9 أغسطس المقبل، وهي تعد خطوة مهمة في مسار ترسيخ ثقافة رياضة المحركات داخل المملكة، كما تسهم في تحفيز المواهب السعودية الواعدة على خوض غمار هذه الرياضة.