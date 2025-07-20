اتفاقية تعاون لتعزيز العملية التعليمية في لحج.. مساعدات غذائية وإيوائية للنازحين في درعا

البلاد (درعا)

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية وإيوائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها أكثر من 1000 مستفيد، وذلك ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية، التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق.

من جهة ثانية، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية-عبر الاتصال المرئي- اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز العملية التعليمية للأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في مديريتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج في اليمن، يستفيد منها 6.833 فردًا بشكل مباشر، و16.000 فرد بشكل غير مباشر.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز. وسيجري بموجب الاتفاقية عمل حملات توعوية حول أهمية التعليم للطلاب بشكل عام والطالبات بشكل خاص، وتزويد الطلبة بالحقيبة والزي المدرسي وحقائب النظافة، إلى جانب تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي وحماية الأطفال، وتسهيل خدمات الإحالة لهم.

وسيجري بناء قدرات متطوعات التعليم على أساليب التدريس الفعالة، وتزويد المعلمين والمعلمات بأدوات التعليم، إلى جانب توفير حقيبة وسائل تعليمية للفصول في المدارس المستهدفة، وتأمين حقائب النظافة والإسعافات الأولية في المدارس المستهدفة، فضلًا عن توفير مستلزمات التربية الرياضية والطاولات والكراسي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الفصول في المدارس المستهدفة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على دعم التعليم وحماية الأطفال في مناطق الأزمات، وتعزيز فرصهم في بيئة تعليمية آمنة ومستدامة.