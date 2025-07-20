إشادة إقليمية بدور قطر في الوساطة.. السعودية ترحب بإعلان المبادئ «شرق الكونغو»

البلاد (الرياض)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالتوقيع على إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحالف نهر الكونغو”حركة 23 مارس”، الذي جرى توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية ووساطة قطرية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المملكة تتطلع لأن يسهم هذا الاتفاق في تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، كما ثمّنت الجهود الدبلوماسية المبذولة والدور البناء الذي قامت به دولة قطر الشقيقة في الوصول إلى هذا التفاهم.

ويُعد توقيع إعلان المبادئ خطوة أساسية نحو إطلاق مفاوضات رسمية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل في إقليم شرق الكونغو، الذي شهد سنوات طويلة من التوتر والنزاع، وتهيئة بيئة مواتية للحوار البنّاء بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بالاتفاق، مشيدًا بجهود دولة قطر في تحقيق تقدم ملموس على طريق السلام في شرق الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى. كما ثمّن الدور البنّاء الذي لعبته كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة شرق أفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، في دعم المسار التفاوضي.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالوساطة القطرية، مؤكدًا أن التوصل إلى هذا الإعلان يعكس نجاح الدبلوماسية القطرية في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مشيرًا إلى أن الخطوة تعزز من فرص الاستقرار السياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتفتح المجال لحوار مستدام يُبنى على الثقة والتفاهم المتبادل.

وكانت قطر قد تبنّت على مدى الأشهر الماضية جهوداً دبلوماسية مكثفة لتقريب وجهات النظر بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو، المعروف أيضًا بـ”حركة 23 مارس”، وهو فصيل متمرد نشط في شرق البلاد. وأسفرت هذه الجهود عن توقيع إعلان المبادئ اليوم في الدوحة، بحضور ممثلين رسميين من الطرفين.

ويعكس هذا التطور نجاحًا جديدًا للدبلوماسية القطرية، التي عززت في السنوات الأخيرة من دورها كوسيط موثوق على الساحة الدولية، من خلال الترويج للحلول السلمية للنزاعات وبناء جسور الثقة بين الأطراف المتنازعة.

ويأمل المراقبون أن يُشكّل هذا الاتفاق نقطة انطلاق نحو تسوية شاملة ومستدامة للصراع المزمن في شرق الكونغو، وتحقيق تطلعات الشعب الكونغولي في السلام والتنمية.