نادي الدرعية .. قصة نصف قرن

البلاد (جدة)

بعد غياب 3 سنوات يحط نادي الدرعية الرحال مجددًا في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في حُلة جديدة ترتفع معها الطموحات نحو مواصلة المشوار للتواجد بين الكبار.

وكان الدرعية توج بطلًا لدوري الدرجة الثانية لموسم 2024-2025 بعد الفوز على العلا في المباراة الفاصلة، ليحصد لقبه الثاني في البطولة بعدما كان قد توج بلقب 2013.

المشوار الذهبي

وسجل الدرعية الملقب بـ “طيور حوران” و”هَل العوجا” خلال الموسم المنقضي أرقامًا استثنائية في دوري الدرجة الثانية، حيث حسم صدارة المجموعة الثانية برصيد 74 نقطة جمعها من الفوز في 24 مباراة والتعادل في مباراتين مقابل الهزيمة في 4 لقاءات فقط، وسجل هجومه 65 هدفًا مقابل 28 هدفًا تلقتها شباكه، فيما كان قد ضمن الصعود إلى دوري يلو قبل نهاية دوري الدرجة الثانية بخمس جولات.

وقد كانت رؤيتهم هي تحويل النادي إلى نموذج يحتذى به من ما يجعل منطقة الدرعية في مدينة الرياض وجهة لأفراد المجتمع والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة.

ويملك نادي الدرعية متجر خاص بالفريق يعرض من خلاله أبرز منتجات النادي من ضمنها قمصان الفريق الأول للمباريات باللون “العنابي” واللون “الأبيض” وبعض المنتجات الأخرى.

واشتهر نادي الدرعية بلونه الأحمر الداكن، المستوحى من بيئة المباني الأثرية في الدرعية وبالإضافة إلى لعبة كرة القدم أيضاً يضم النادي فرقًا في ألعاب أخرى مثل ألعاب القوى والسباحة وكرة الطائرة ويولي النادي اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة.

الدرعية والصعود

ويمثل صعود نادي الدرعية إلى دوري يلو – العائد إليه بعد غياب 3 سنوات – تتويجًا لجهود شركة الدرعية التي عملت على مدى موسم كامل من أجل تسخير كافة الإمكانيات للنادي الذي تم الاستحواذ عليه من قبل هيئة تطوير بوابة الدرعية عام 2023.

وهناك لاعبون بارزون في مسيرة نادي الدرعية في السنوات الماضية من ضمنهم الحارس الدولي السعودي وليد عبدالله واللاعب المالي موسى ماريقا ولاعب خط الوسط البرازيلي أرثر ريزيند حيث كان لهم تأثير كبير بصعود نادي الدرعية إلى دوري يلو للموسم الرياضي 2025-2026 .

تأسيس نادي الدرعية

تأسس نادي الدرعية عام 1976 ويعد أحد أندية الرياض الذي يتوقع أن يضع بصمة بين أندية الكرة السعودية لاسيما بعد الاستحواذ عليه من قبل هيئة تطوير بوابة الدرعية ضمن مشروع خصخصة الأندية الذي أطلقه سمو ولي العهد.

واستحوذت شركة الدرعية المملوكة للصندوق على نادي الدرعية في 14 يوليو عام 2024.

ويعمل نادي الدرعية على تحقيق أهداف شركة الدرعية الاستراتيجية المتمثلة في تطوير وتعزيز منطقة الدرعية كوجهة ثقافية وسياحية وترفيهية ورياضية.