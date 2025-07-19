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مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية| 8 فرق تواصل المنافسة في “دوري صنّاع المحتوى”

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1447 هـ      19 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

تستمر الإثارة والتحدي في مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية (2025)، من خلال منافسات “دوري صنّاع المحتوى”، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يجمع (32) من أبرز صنّاع المحتوى ضمن دوري مبتكر يتكوّن من (8) فرق يتواجهون أسبوعيًا في سلسلة من التحديات المتنوعة.
ويمتد الدوري عبر خمس جولات رئيسية تشمل جولة حركية، وذهنية، وألعاب الفيديو، وتصويت الجمهور، وجولة بين الكبائن، وتختبر كل جولة جانبًا فريدًا من مهارات المشاركين ومواهبهم في مجالات تتراوح بين الألعاب الرقمية، والقدرات العقلية، وسط تفاعل جماهيري مباشر.

ويضم الدوري فرقًا شهيرة تمثل نخبة من صنّاع المحتوى، وهي, فالكونز، والباتبيت، ولينكس، وباور، وبيكس، وآر ايت، وتي يو، وتويستد، ويشارك فيها نجوم منصات YouTube، TikTok، وTwitch، ما أضفى على المنافسة أبعادًا ترفيهية وإبداعية واسعة النطاق.
ونجح الحدث في جذب فئات متعددة من محبي الألعاب والمحتوى الرقمي، ويشكل خطوة جديدة في دمج المحتوى الترفيهي مع الرياضات الإلكترونية بشكل غير مسبوق.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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