كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مواجهات أعادت ملامح المنافسة نحو الأدوار النهائية

الرياضةكأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مواجهات أعادت ملامح المنافسة نحو الأدوار النهائية صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1447 هـ 19 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) شهدت بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، المقامة حاليًا في الرياض، مواجهات مثيرة مع اقتراب نهاية الأسبوع الثاني، وأسفرت عن نتائج حاسمة أعادت رسم ملامح الطريق نحو الأدوار النهائية. ففي بطولة League of Legends (LoL)، تأهل فريق Gen.G إلى نصف النهائي بعد تفوقه على فريق FlyQuest، فيما واصل حامل اللقب T1 مشواره بثبات، متغلبًا على Movistar KOI ليحجز بدوره بطاقة العبور إلى نصف النهائي. وفي بطولة ML:BB MWI النسائية، تأهل فريق Gaimin Gladiators إلى النهائي بعد فوزه على Terror Queens، فيما حجز Team Vitality المقعد الثاني في النهائي بعد فوزه على Team Liquid. وفي منافسات بطولة Honor of Kings KWC، واصل فريق Nova Esports تألقه وتأهل إلى ربع النهائي عقب فوزه علىBlack Shrew Esports، بينما نجح فريق OG في التأهل إلى المرحلة نفسها بعد انتصار مستحق على Alpha Gaming. وفي مباريات تحديد المقاعد الأخيرة المؤهلة إلى ربع النهائي، تفوق Nongshim RedForce على A.C.T Esports Club، فيما فاز Twisted Minds على Kagendra، ليبقى أمامهما فرصة لحجز مقعد في دور الثمانية. وتتواصل المنافسات خلال الأيام المقبلة وسط حضور جماهيري كبير، مع اقتراب الحسم في عدد بطولات كأس العالم التي تستقطب نخبة الفرق واللاعبين من مختلف أنحاء العالم.