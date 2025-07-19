السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي للكرة الطائرة

البلاد (جدة)

تحتضن السعودية بطولة كأس السوبر الإيطالي للكرة الطائرة للرجال، وتحديدًا في مدينة جدة يومي 8 و9 نوفمبر المقبل، في خطوة تاريخية تقام للمرة الأولى خارج الأراضي الإيطالية. تأتي هذه الخطوة ضمن توسع السعودية في استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية، بعدما عززت حضورها في بطولات كرة القدم و«الفورمولا 1» والملاكمة.

ستقام البطولة بنظام المربع الذهبي بمشاركة أربعة من أبرز الأندية الإيطالية: لوب تشيفيتانوفا، وبيروجيا، وترينتو، وفيرونا. وذكرت صحيفة «فولي نيوز» الإيطالية أن اختيار جدة جاء بعد سلسلة مشاورات بين الاتحاد الإيطالي للكرة الطائرة، والجهات المنظمة في السعودية؛ بهدف فتح آفاق جديدة للعبة في الشرق الأوسط. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعكس سياسة الانفتاح التي يتبعها الاتحاد الإيطالي من خلال تصدير بطولاته إلى أسواق جديدة لتعزيز انتشار اللعبة، لافتة إلى أن السعودية باتت محطة رئيسية للبطولات الأوروبية، بعدما استضافت كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.

وستكون هذه النسخة من السوبر الإيطالي للكرة الطائرة الأولى التي تُلعب خارج القارة الأوروبية؛ إذ ستشهد جدة مواجهات قوية خلال يومين فقط وسط أجواء جماهيرية مرتقبة في واحدة من كبرى المدن السعودية. واعتبرت شبكة «يوروسبورت» أن نقل البطولة إلى جدة تطور تاريخي في مسار اللعبة، مؤكدة أن الأندية الأربعة ستخوض منافسات نارية خلال يومين فقط في صالة رياضية عصرية مجهزة لاستضافة الحدث. وأضافت الشبكة أن التنظيم في جدة يهدف إلى زيادة العوائد الإعلامية والتسويقية، وتوسيع قاعدة جماهير اللعبة خارج إيطاليا، وجعل البطولة واجهة عالمية قادرة على جذب رعاة ومشجعين جدد، خاصة مع النمو السريع للرياضة في دول الخليج.

وستحافظ البطولة على نظامها التقليدي بإقامة مباراتَي نصف النهائي يوم السبت 8 نوفمبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 9 نوفمبر.

أما صحيفة «كوريري دي ترينتينو» فركزت على مشاركة نادي ترينتو، موضحة أن الفريق سيواجه تحدياً كبيراً خلال أسبوع مزدحم بالمباريات؛ إذ سيشارك في السوبر الإيطالي بجدة، ثم يعود مباشرة لاستكمال منافسات الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا. وأشارت الصحيفة إلى أن إقامة البطولة في جدة تأتي ضمن اتفاقية طويلة الأمد بين الاتحاد الإيطالي والجهات السعودية لتسويق الكرة الطائرة الإيطالية في الخليج، تلبية للطلب المتزايد على متابعة البطولات الأوروبية.