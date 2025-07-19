الرئاسة السورية تعلن وقفًا شاملًا لإطلاق النار بالسويداء

دمشق (واس)

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية وقفًا شاملًا لإطلاق النار بمحافظة السويداء جنوب البلاد، داعية للالتزام الفوري به.

وقالت الرئاسة السورية -وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، نقلًا عن بيان أوردته وسائل الإعلام السورية اليوم-: إنه “في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصًا على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية، تعلن رئاسة الجمهورية السورية وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار”.

وأهابت الرئاسة بالجميع فسح المجال أمام الدولة السورية ومؤسساتها وقواتها لتطبيق هذا الوقف بمسؤولية، وبما يضمن تثبيت الاستقرار ووقف سفك الدماء.

ودعت الرئاسة جميع الأطراف دون استثناء إلى الالتزام الكامل بهذا القرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فورًا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

بدوره، أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أنه بتوجيهٍ مباشرٍ من رئاسة الجمهورية، بدأت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في محافظة السويداء، في إطار مهمةٍ وطنية، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى.