غدًا.. أمير المنطقة الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي ويفتتح مشاريع تطويرية تتجاوز قيمتها 1.6 مليار ريال

يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية
الأحد القادم، المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي، والهوية المؤسسية الجديدة، إلى جانب المخططين العامين لمطاري الأحساء والقيصومة.
كما يدشّن سموه إستراتيجية مطارات الدمام، ويفتتح حزمة من المشاريع التطويرية المتكاملة، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية (1.6) مليار ريال، وتشمل تنفيذ (77) مشروعًا تنمويًا لتطوير البنية التحتية وتحسين تجربة المسافر، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع النقل الجوي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م