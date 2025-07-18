يوفنتوس ينسحب من صفقة كيسيه.. والأهلي يتمسك

الرياضةيوفنتوس ينسحب من صفقة كيسيه.. والأهلي يتمسك صحيفة البلادaccess_time23 / محرم / 1447 هـ 18 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) كشفت تقارير عالمية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي؛ قد صرفت النظر عن فكرة التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه لاعب وسط الأهلي. وكان يوفنتوس قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كيسيه المحترف في صفوف الأهلي منذ 2023. وذكرت صحيفة “توتو سبورت” العالمية، أن راتب كيسيه المرتفع حال دون إتمام يوفنتوس المفاوضات لضمه. وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإيطالي بات يبحث عن خيارات أخرى بعد الانسحاب من صفقة الإيفواري. وكشفت مصادر إلى أن الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي؛ قد أبدى تمسكه الشديد بخدمات فرانك كيسيه، خاصةً أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق.