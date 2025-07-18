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يوفنتوس ينسحب من صفقة كيسيه.. والأهلي يتمسك
الرياضة

يوفنتوس ينسحب من صفقة كيسيه.. والأهلي يتمسك

صحيفة البلادaccess_time23 / محرم / 1447 هـ      18 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

كشفت تقارير عالمية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي؛ قد صرفت النظر عن فكرة التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه لاعب وسط الأهلي.

وكان يوفنتوس قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كيسيه المحترف في صفوف الأهلي منذ 2023.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” العالمية، أن راتب كيسيه المرتفع حال دون إتمام يوفنتوس المفاوضات لضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإيطالي بات يبحث عن خيارات أخرى بعد الانسحاب من صفقة الإيفواري.

وكشفت مصادر إلى أن الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي؛ قد أبدى تمسكه الشديد بخدمات فرانك كيسيه، خاصةً أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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