يوفنتوس ينسحب من صفقة كيسيه.. والأهلي يتمسك

البلاد (جدة) كشفت تقارير عالمية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي؛ قد صرفت النظر عن فكرة التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه لاعب وسط الأهلي.

وكان يوفنتوس قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كيسيه المحترف في صفوف الأهلي منذ 2023. وذكرت صحيفة “توتو سبورت” العالمية، أن راتب كيسيه المرتفع حال دون إتمام يوفنتوس المفاوضات لضمه. وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإيطالي بات يبحث عن خيارات أخرى بعد الانسحاب من صفقة الإيفواري. وكشفت مصادر إلى أن الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي؛ قد أبدى تمسكه الشديد بخدمات فرانك كيسيه، خاصةً أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق.