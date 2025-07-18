وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي إدانة المملكة للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

البلاد (جدة)

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم اتصالًا هاتفيًا, بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وأكد سمو الوزير خلال الاتصال، إدانة المملكة للاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية، وتدخلاتها في الشؤون الداخلية السورية، مشددًا على أهمية احترام استقلالها وسيادتها، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، وتضافر الجهود لدعم إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن وبسط سيادة القانون على كامل أراضيها، بما يحفظ وحدة سوريا ويحقق سلمها الأهلي.

وثمن سموه الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم أمن واستقرار سوريا.