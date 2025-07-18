“موسم الرياض” يرعى شراكة بين “لا ليغا” و”ثمانية” لتحسين البث التلفزيوني للدوري السعودي

البلاد (الرياض)
رعى “موسم الرياض” توقيع اتفاقية شراكة في العاصمة البريطانية لندن بين رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا)، وشركة “ثمانية” الناقل الحصري للبطولات السعودية، والتابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)؛ بهدف الارتقاء بجودة البث التلفزيوني للدوري السعودي.
ووقّع عقد الرعاية عن موسم الرياض الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بن سعيد بافرط، وعن “لا ليغا” رئيس الرابطة خافيير تيباس، وعن ثمانية المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثمانية عبدالرحمن أبو مالح.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أن رعاية موسم الرياض لهذه الشراكة تأتي امتدادًا لجهوده في ترسيخ الحضور العالمي للموسم.
وأبان أن توقيع رعاية الدوري الإسباني “لا ليغا” في العام الماضي شكّل محطة مهمة في هذا المسار، عادًا هذه الخطوة الجديدة استمرارًا لهذا التوجه نحو تعزيز مكانة موسم الرياض في مجالات متنوعة تسهم في انتشاره دوليًا.
من جهته، عبر خافيير تيباس عن سعادته بالتعاون مع موسم الرياض وثمانية لتعزيز معايير الإنتاج السمعي البصري لدوري روشن السعودي، وقال: “نتمتع بالفعل بعلاقة تعاون مثمرة معه، ونحن ننطلق من قاعدة صلبة، حيث يتم إدارة الإنتاج السمعي والبصري للدوري من قبل محترفين ذوي كفاءة عالية، وسنعمل إلى جانبهم لتقديم تجارب بث أكثر تميزًا”.
من جهته، عبر خافيير تيباس عن سعادته بالتعاون مع موسم الرياض وثمانية لتعزيز معايير الإنتاج السمعي البصري لدوري روشن السعودي، وقال: “نتمتع بالفعل بعلاقة تعاون مثمرة معه، ونحن ننطلق من قاعدة صلبة، حيث يتم إدارة الإنتاج السمعي والبصري للدوري من قبل محترفين ذوي كفاءة عالية، وسنعمل إلى جانبهم لتقديم تجارب بث أكثر تميزًا”.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في مسيرة كرة القدم السعودية نحو مزيد من الحضور الدولي.
وتتضمن الشراكة تنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى بناء قدرات الفرق المحلية العاملة في الإنتاج السمعي والبصري، بما يضمن نقلًا معرفيًا تدريجيًا ومستدامًا، كما تشمل التعاون على وضع إستراتيجية شاملة لمكافحة القرصنة الرقمية في المملكة، بما يسهم في حماية المحتوى الترفيهي والرياضي.
وتتضمن الشراكة تنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى بناء قدرات الفرق المحلية العاملة في الإنتاج السمعي والبصري، بما يضمن نقلًا معرفيًا تدريجيًا ومستدامًا، كما تشمل التعاون على وضع إستراتيجية شاملة لمكافحة القرصنة الرقمية في المملكة، بما يسهم في حماية المحتوى الترفيهي والرياضي.
وتُجسد هذه الشراكة، توجهًا إستراتيجيًا نحو تقديم تجربة مشاهدة متكاملة تواكب تطلعات الجمهور محليًا ودوليًا، وتُسهم في رفع جودة المحتوى وتوسيع انتشار الدوري السعودي عالميًا.