مهرجان “سيتي هب” بالباحة يجذب الآلاف ويعزز الحراك السياحي في المنطقة

البلاد (الباحة)
شهد مهرجان “سيتي هب” المقام بمنطقة الباحة إقبالًا واسعًا من الزوّار منذ انطلاقه، وجذب الآلاف من مختلف الفئات العمرية، ضمن جولة ترفيهية تنظمها الهيئة العامة للترفيه، وتستهدف العديد من مناطق المملكة، بما يعزز من الحراك السياحي والترفيهي ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع جودة الحياة.
وتستمر فعالية “سيتي هب” في استقبال الزوار يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، مقدّمة باقة متكاملة من العروض الترفيهية والتجارب التفاعلية، التي تشمل عروضًا حيّة، ومناطق ألعاب إلكترونية، وتجارب تعليمية للأطفال، وحديقة الطيور، ومرافق للرعب والمغامرة، إلى جانب منطقة مخصصة للمطاعم والمقاهي والأسواق المتنوعة، مما أسهم في استقطاب أعداد كبيرة من الأسر والشباب.
وتتضمن الفعالية كذلك “خيمة السيرك” التي تبهر الحضور بعروض احترافية تشمل النافورة الراقصة، واستعراضات الترامبولين، والدراجات النارية بزاوية 360 درجة، إضافة إلى مساحات مخصصة للعروض الفنية ضمن بيئة ترفيهية آمنة ومنظمة.
يأتي تنظيم الفعالية ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه لتعزيز الترفيه المحلي، ورفع مستوى رضا الزوار، وإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة من مقومات سياحية وثقافية، وسط إشادة الزوار بالتنظيم وجودة البرامج والفعاليات المقدمة.
يُذكر أن فعالية “سيتي هب” بالباحة تستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري، قبل أن تواصل جولتها في مدن المملكة الأخرى.