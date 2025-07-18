“مجتمع وصل” يختتم أسبوع المهارات الإعلامية بحضور يتجاوز 1000 مشارك

محمد المرحبي (الرياض)

اختتم “مجتمع وصل” فعاليات أسبوع المهارات الإعلامية، الذي نُظم في مدينة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 18 يوليو 2025م، بمقر استوديو شركة “بيورمايندز”، مستهدفًا طلاب وطالبات تخصص الاتصال والإعلام في الجامعات السعودية، وذلك ضمن جهود المجتمع لتعزيز المهارات العملية وربطها بمتطلبات سوق العمل.

وشهد البرنامج التدريبي حضورًا لافتًا تجاوز 1000 مسجل، فيما قُدمت خلاله أكثر من 20 ساعة تدريبية متخصصة عبر سلسلة من الورش المهنية، التي شارك في تقديمها نخبة من الخبراء والمختصين في الإعلام والاتصال.

وتنوّعت الموضوعات التي طُرحت في الورش، لتشمل:

• مهارات المتحدث الرسمي والظهور الإعلامي (د. ماجد بن جعفر الغامدي)

• أساسيات التواصل الاستراتيجي (أ. عبد الرحمن السلطان)

• صناعة وإدارة المحتوى الإعلامي (أ. وليد الحربي)

• التواصل الداخلي في المنظمات (أ. نجلاء العتيبي)

• الإنتاج الإعلامي من الكتابة إلى النشر (أ. سعد مؤمن)

• الهوية الصوتية للمؤسسات (أ. عبد الله الزرزور).

وأكد الرئيس التنفيذي لمجتمع وصل، محمد الرزقي، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من إيمان “وصل” بأن صناعة الاتصال تبدأ بتمكين الإنسان، وبناء المحتوى ينطلق من بناء الكفاءات. وأضاف: “حرصنا في هذا الأسبوع على تقديم تجربة تطبيقية تربط المعرفة بالممارسة، ونفخر بالإقبال الكبير من الشباب، ونتطلع إلى تقديم نسخ أكثر عمقًا وتأثيرًا مستقبلاً”.

ويُعد “مجتمع وصل” مجتمعًا مهنيًا غير ربحي، معتمدًا ضمن منصة “هاوي” إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة – أحد برامج رؤية السعودية 2030. ويضم نخبة من الخبراء في مجالات الاتصال المؤسسي والإعلام والتسويق من مختلف القطاعات، ويعمل على إطلاق مبادرات نوعية، وتنظيم لقاءات متخصصة، تسهم في تطوير مهارات الممارسين، وتعزيز الصورة المهنية لقطاع الإعلام في المملكة.