كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| السعوديات في المراحل النهائية لبطولة Mobile Legends: Bang Bang للمرة الأولى في تاريخ اللعبة

هاني البشر (الرياض)
تتواصل فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 بأسبوع ثانٍ حافل بالبطولات الاحترافية والمنافسات المشوّقة التي ترسّخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. ومع دخول الأسبوع الثاني، تحتدم المنافسة على ألقاب جديدة ضمن أربع بطولات رئيسة هي: League of Legends وDota 2، وFree Fire، إلى جانب منافسات Mobile Legends: Bang Bang للسيدات، ما يضيف مزيدًا من التنوع والإثارة إلى الحدث العالمي الأكبر من نوعه.
يشهد هذا الأسبوع عودة واحدة من أكثر الألعاب شهرةً على مستوى العالم، وهي League of Legends، مع نخبة من أقوى الأندية العالمية التي تتنافس على لقب البطولة ومجموع جوائزها المالية البالغ مليوني دولار. وانطلقت البطولة بخروج مبكر لفريقي Cloud9 من أمريكا الشمالية وGAM Esports من فيتنام، في حين تأهل فريق G2 Esports الأوروبي إلى الأدوار النهائية بعد أداء مثالي في اليوم الأول. وتترقب الجماهير حول العالم دخول الفريق الكوري الشهير T1، حامل اللقب في نسخة 2024، إلى ساحة المنافسة يوم 18 يوليو، في رحلة الدفاع عن اللقب وسط ترقّب لمواجهات نارية قد تُعيد سيناريو نهائي بطولة منتصف الموسم بين Gen.G وT1.
بعد أسبوعين من المنافسات الحماسية في التصفيات التأهيلية، تُختتم بطولة Dota 2 هذا الأسبوع مع مجموع جوائز يبلغ 3 ملايين دولار. وقد ضمنت فرق Team Spirit وPVISION موقعها في نصف النهائي، فيما ودّع Gaimin Gladiators؛ بطل نسخة 2024؛ البطولة مبكرًا، ما يمهد الطريق أمام بطل جديد يُتوّج في نسخة هذا العام. وتميزت المنافسة هذا العام بمشاركة جميع الفرق الأعلى تصنيفًا في مرحلة التصفيات، ما يجعل اللقب محل تنافس مفتوح بين عدة فرق قوية، في واحدة من أكثر بطولات الأسبوع ترقبًا.
في منافسات Free Fire، انطلقت الجولة الافتتاحية عبر ست خرائط حافلة بالمفاجآت، حيث تصدّر Team Falcons جدول الترتيب موقتًا بأداء قوي من نجوم الفريق التايلنديين، مع منافسة شديدة أظهرتها الفرق البرازيلية paiN Gaming وFluxo. ومن المتوقع أن يشهد ختام البطولة يوم 20 يوليو مزيدًا من الإثارة، وخصوصًا أن طبيعة اللعبة تفتح المجال للتقلبات السريعة، كما أثبتت ذلك منافسات Apex Legends في الأسبوع الأول، حيث تغيّرت النتائج بشكل مفاجئ.