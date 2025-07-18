كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| السعوديات في المراحل النهائية لبطولة Mobile Legends: Bang Bang للمرة الأولى في تاريخ اللعبة

هاني البشر (الرياض)

تتواصل فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 بأسبوع ثانٍ حافل بالبطولات الاحترافية والمنافسات المشوّقة التي ترسّخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. ومع دخول الأسبوع الثاني، تحتدم المنافسة على ألقاب جديدة ضمن أربع بطولات رئيسة هي: League of Legends وDota 2، وFree Fire، إلى جانب منافسات Mobile Legends: Bang Bang للسيدات، ما يضيف مزيدًا من التنوع والإثارة إلى الحدث العالمي الأكبر من نوعه.

يشهد هذا الأسبوع عودة واحدة من أكثر الألعاب شهرةً على مستوى العالم، وهي League of Legends، مع نخبة من أقوى الأندية العالمية التي تتنافس على لقب البطولة ومجموع جوائزها المالية البالغ مليوني دولار. وانطلقت البطولة بخروج مبكر لفريقي Cloud9 من أمريكا الشمالية وGAM Esports من فيتنام، في حين تأهل فريق G2 Esports الأوروبي إلى الأدوار النهائية بعد أداء مثالي في اليوم الأول. وتترقب الجماهير حول العالم دخول الفريق الكوري الشهير T1، حامل اللقب في نسخة 2024، إلى ساحة المنافسة يوم 18 يوليو، في رحلة الدفاع عن اللقب وسط ترقّب لمواجهات نارية قد تُعيد سيناريو نهائي بطولة منتصف الموسم بين Gen.G وT1.

بعد أسبوعين من المنافسات الحماسية في التصفيات التأهيلية، تُختتم بطولة Dota 2 هذا الأسبوع مع مجموع جوائز يبلغ 3 ملايين دولار. وقد ضمنت فرق Team Spirit وPVISION موقعها في نصف النهائي، فيما ودّع Gaimin Gladiators؛ بطل نسخة 2024؛ البطولة مبكرًا، ما يمهد الطريق أمام بطل جديد يُتوّج في نسخة هذا العام. وتميزت المنافسة هذا العام بمشاركة جميع الفرق الأعلى تصنيفًا في مرحلة التصفيات، ما يجعل اللقب محل تنافس مفتوح بين عدة فرق قوية، في واحدة من أكثر بطولات الأسبوع ترقبًا.

في منافسات Free Fire، انطلقت الجولة الافتتاحية عبر ست خرائط حافلة بالمفاجآت، حيث تصدّر Team Falcons جدول الترتيب موقتًا بأداء قوي من نجوم الفريق التايلنديين، مع منافسة شديدة أظهرتها الفرق البرازيلية paiN Gaming وFluxo. ومن المتوقع أن يشهد ختام البطولة يوم 20 يوليو مزيدًا من الإثارة، وخصوصًا أن طبيعة اللعبة تفتح المجال للتقلبات السريعة، كما أثبتت ذلك منافسات Apex Legends في الأسبوع الأول، حيث تغيّرت النتائج بشكل مفاجئ.

منافسات السيدات في Mobile Legends: Bang Bang

تقترب منافسات السيدات في لعبة Mobile Legends: Bang Bangمن ختامها يوم 19 يوليو، بعد صراعاتٍ قوية شهدت تأهل فرق Team Liquid وNatus Vincere PH وONIC Pertiwi وTeam Vitalityإلى الأدوار النهائية، بالإضافة إلى تأهل تاريخي للفريق السعودي Twisted Minds والذي نجح في خطف بطاقة التأهل الأخيرة عن المجموعة الأولى بعد تغلبه على غريمه التقليدي محليًّا ValconsVega MENA، في ظل خروج ثمانية فرق من المنافسة. ويأتي هذا الحدث بنسخته الثانية ضمن تقويم البطولة الحافل، مع جائزة تبلغ نصف مليون دولار، وهو ما يعكس دعم مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لمشاركة السيدات في المنافسات الاحترافية العالمية. ولفت فريق Vitality الأنظار بعدم تلقيه أي هزيمة حتى الآن، فيما تألقت اللاعبة Clarisse “CLA” Owari من Team Liquid بعدد قياسي من الجولات دون أي خسارة.



سباق الصدارة في بطولة الأندية

مع اقتراب نهاية الأسبوع الثاني، تستمر الأمور في الترتيب العام كما هي، حيث تتشارك فرق Gen.G Esports، وTeam Heretics، وDetonatioN FocusMe، وBMW M Team Redline Red Bull Sim Racing، وVK Gaming صدارة الترتيب برصيد 1,000 نقطة لكل منها. ومع دخول فريق Gen.G كأحد أبرز المرشحين في بطولة League of Legends، وحضور Team Falcons في أكثر من بطولة هذا الأسبوع، قد تتغير معالم الصدارة بشكل كبير بنهاية الأسبوع. ولا تزال الفرصة متاحة أمام عدد من الأندية لتعزيز مكانتها في الترتيب العام.

ويواصل الحدث جذب اهتمام الملايين من المتابعين حول العالم، مدفوعًا بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تواصل فيه المملكة ترسيخ ريادتها العالمية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، من خلال تقديم منصة رائدة تجمع بين الترفيه والمنافسة. ومع تتويج أبطال جدد هذا الأسبوع واستمرار المنافسات في الأسابيع المقبلة، تُرسّخ البطولة مكانتها كأكبر فعالية للرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، ووجهة لأبرز المواهب الواعدة والجماهير والشركاء من مختلف أنحاء العالم.