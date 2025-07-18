بعقد خرافي| فينيسيوس يقترب من الدوري السعودي

البلاد (جدة) كشف الصحفي البريطاني بن جاكوبس، المقرب من نادي الأهلي، عن تفاصيل المفاوضات الجارية حاليًا بين إدارة الأهلي والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني.

وأوضح جاكوبس، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن النادي الأهلي هو الوجهة المحتملة لفينيسيوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل متقدم مع اللاعب وإدارة النادي الملكي. وبحسب جاكوبس، فإن إدارة الأهلي تقدّمت بعرض ضخم يمتد لخمسة مواسم، تصل قيمته إلى نحو مليار دولار أمريكي، في محاولة لإقناع اللاعب البرازيلي بخوض تجربة احترافية في دوري روشن السعودي، وسط ترقب جماهيري واسع. يأتي هذا التحرك في ظل رغبة إدارة الأهلي في تعزيز صفوف الفريق بلاعبين من الطراز الرفيع، بعد رحيل عدة أسماء بارزة خلال سوق الانتقالات الماضي، أبرزهم: بوبي فيرمينو، وعبدالكريم دارسي، وأليوسكي، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الآخرين.