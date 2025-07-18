الرياضة القادسية ينهي عقد أوباميانغ بالتراضي

البلاد (الدمام)

أنهت إدارة شركة نادي القادسية عقد لاعب فريق كرة القدم، النجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ بالتراضي بين الطرفين، مساء أمس الخميس بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية. وأعربت إدارة القادسية عن شكرها وتقديرها الكبيرين لأوباميانغ على ما قدمه للنادي، مشيدة باحترافيته العالية وتفانيه داخل وخارج الملعب، حيث سجل 21 هدفًا وصنع 3 أهداف، ليكون أحد أبرز النجوم المؤثرين في مشوار القادسية هذا الموسم. وتمكن أوباميانغ من حجز مكانة خاصة في قلوب جماهير القادسية، بفضل حضوره القوي داخل المستطيل الأخضر، وأهدافه الحاسمة التي ساهمت في وصول الفريق إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بالإضافة إلى تحقيق المركز الرابع في دوري روشن السعودي.