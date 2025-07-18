“التعاون الإسلامي” تدين استهداف الكنائس والأماكن المقدسة في فلسطين

البلاد (جدة)
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لكنيسة العائلة المقدسة التابعة للبطريركية اللاتينية في مدينة غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى الكنيسة ومرافقها التاريخية.
كما أدانت المنظمة بشدة الاعتداءات والاقتحامات المتكررة التي ينفذها المستعمرون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الخضر والمقبرة المسيحية في بلدة الطيبة قرب مدينة رام الله، محذرة من خطورة تصاعد وتيرة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القيم والمواثيق والقرارات الدولية التي تحمي أماكن العبادة.
وحمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار مثل هذه الاعتداءات على الأماكن المقدسة وانتهاك حرمتها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، وفرض الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.