آل الشيخ يعلن طرح تذاكر نزال كانيلو وكروفورد على لقب بطولة العالم الموحدة للوزن فوق المتوسط

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن طرح تذاكر النزال العالمي المرتقب بين بطل العالم بلا منازع في الوزن فوق المتوسط، ساؤول “كانيلو” ألفاريز، والملاكم المتوَّج في أربعة أوزان مختلفة، تيرينس كروفورد، الذي سيُقام يوم السبت 13 سبتمبر المقبل على ملعب “أليجيانت” في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، على لقب بطولة العالم الموحدة للوزن فوق المتوسط.
ويُقام النزال في إطار فعاليات موسم الرياض، بالشراكة مع رئيس ومدير شركة UFC دانا وايت، وشركة “صلة” المتخصصة في إدارة الفعاليات، ويُعد من أبرز الأحداث العالمية المنتظرة هذا العام.
وتُطرح التذاكر ابتداءً من اليوم، عند الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المملكة، عبر موقع Ticketmaster، مع تحديد حد أقصى للشراء يبلغ 8 تذاكر لكل فرد.
وتبدأ المبيعات المسبقة يوم الخميس17 يوليو في نفس التوقيت، ويمكن للراغبين التسجيل عبر موقع: UFC.com/boxing للاستفادة من الأولوية في الحجز.
وسيُبث النزال التاريخي مباشرة عبر منصة “نتفليكس” لمشتركيها في أكثر من 190 دولة حول العالم، دون رسوم إضافية، مما يتيح لأكثر من 300 مليون مشترك متابعة الحدث عالميًا.
ويأمل الملاكم المكسيكي ساؤول “كانيلو” ألفاريز (63 انتصارًا، خسارتان، تعادلان، منها 39 بالضربة القاضية) في تعزيز سجله الحافل بالانتصارات وإضافة اسم كروفورد إلى قائمة أبرز خصومه، التي تشمل شين موسلي، غينادي غولوفكين، وميغيل كوتو.
من جانبه، يسعى الأمريكي تيرينس كروفورد (41 انتصارًا دون هزيمة، منها 31 بالضربة القاضية)، بطل العالم الحالي في وزن المتوسط (WBA وWBO المؤقت)، إلى تأكيد مكانته كأحد أعظم الملاكمين في العالم، بعد أن حقق انتصارات بارزة على عدد من الأسماء البارزة، مثل أمير خان، شون بورتر، وإيرول سبينس جونيور، إضافة إلى فوزه مؤخرًا في وزن 154 باوند على الملاكم إسرائيل مادريموف.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م