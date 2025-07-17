950 مليار ريال قروض عقارية بنهاية الربع الأول من 2025

البلاد (الرياض)
سجّلت القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية وشركات التمويل في المملكة نموًا سنويًا بنسبة 15% بنهاية الربع الأول من عام 2025م، لتصل إلى (950.66) مليار ريال، مقارنةً بـ (827.82) مليار ريال في الربع المماثل من عام 2024م، بزيادة قدرها (122.84) مليار ريال، وذلك وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مايو 2025م.
وعلى أساس ربعي، ارتفع إجمالي القروض العقارية بنسبة 4.3%، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2024م، الذي سجّل حينها (911.56) مليار ريال، بزيادة قدرها (39.11) مليار ريال.
وأظهرت البيانات أن القروض العقارية الموجهة للأفراد شكّلت النسبة الأكبر من إجمالي القروض، حيث بلغت (721.9) مليار ريال، ما يعادل 76% من إجمالي القروض العقارية، في حين بلغت القروض الموجهة للشركات (228.76) مليار ريال، تمثل نحو 24%.
يُشار إلى أن المصارف التجارية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل العقاري بنسبة 97%، بقيمة بلغت (922.2) مليار ريال، فيما قدّمت شركات التمويل ما نسبته 3% من الإجمالي، بقيمة بلغت (28.46) مليار ريال.