40 % مكاسب الذهب

وكالات (لندن)

توقع مجلس الذهب العالمي استمرار الأداء القوي للمعدن الأصفر خلال النصف الثاني من العام الجاري، بارتفاعات بين 10 % و 15 %، ما قد ينهي العام على مكاسب تقارب 40 %، في ظل الأزمات الدولية وضغوطها الاقتصادية. وأشار في تقرير له إلى أن صناديق الذهب المتداولة أضافت أقل من 400 طن خلال الأشهر الستة الماضية، وما يزيد قليلًا عن 500 طن خلال آخر 12 شهرًا، وهو ما يبقى دون مستويات الطلب التي تجاوزت 700 ألف طن خلال موجات صعود الشراء.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية في النصف الأول بلغت نحو 26 %.