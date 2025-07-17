وزير المالية يرأس وفد المملكة المُشارك في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومُحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا

يرأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومُحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت رئاسة جنوب أفريقيا، الذي سيُقام خلال الفترة 22 – 23 محرم 1447هـ الموافق 17 – 18 يوليو 2025م، في محافظة كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا، بحضور ومشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة، وعددٍ من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات المالية الدولية والإقليمية.
ويضم الوفد السعودي المشارك محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الأستاذ أيمن بن محمد السياري، وعددًا من المسؤولين في وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي.
وسيشهد الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات الاقتصادية المهمة، أبرزها: مستجدات الاقتصاد العالمي، إضافة إلى قضايا الاستقرار المالي العالمي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م