وزارة الخارجية: المملكة تُدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لكنيسة دير اللاتين في غزة

البلاد (واس)
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لكنيسة دير اللاتين في غزة، واستنكارها الشديد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته ضد المدنيين الأبرياء ودور العبادة.
وأكدت المملكة أن هذه الاعتداءات المتكررة في المنطقة، دون وجود رادع، تستدعي موقفًا جادًا من كافة الدول لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتصدي لممارسات الاحتلال وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه هذه الانتهاكات.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لكنيسة دير اللاتين في غزة، واستنكارها الشديد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته ضد المدنيين الأبرياء ودور العبادة.
وأكدت المملكة أن هذه الاعتداءات المتكررة في المنطقة، دون وجود رادع، تستدعي موقفًا جادًا من كافة الدول لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتصدي لممارسات الاحتلال وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه هذه الانتهاكات.