السياسة

وزارة الخارجية: المملكة تُدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لكنيسة دير اللاتين في غزة

صحيفة البلادaccess_time22 / محرم / 1447 هـ      17 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (واس)
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لكنيسة دير اللاتين في غزة، واستنكارها الشديد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته ضد المدنيين الأبرياء ودور العبادة.
وأكدت المملكة أن هذه الاعتداءات المتكررة في المنطقة، دون وجود رادع، تستدعي موقفًا جادًا من كافة الدول لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتصدي لممارسات الاحتلال وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه هذه الانتهاكات.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *