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نائب وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيطالي تعزيز العلاقات الثنائية

صحيفة البلادaccess_time22 / محرم / 1447 هـ      17 يوليو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (روما)
التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر وزارة الخارجية الإيطالية بمدينة روما اليوم، نائب وزير خارجية الجمهورية الإيطالية إدموندو سيريلي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي السيناتور ستيفانيا كراكسي، وذلك في مقر مجلس الشيوخ الإيطالي بمدينة روما.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
Alaa

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