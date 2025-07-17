رخصة تعدينية

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (37) رخصة تعدينية خلال مايو، في إطار جهودها لتطوير القطاع وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني. وأوضح المتحدث الرسمي جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية (2,468 رخصة.

سجلات الشباب

بلغ عدد السجلات التجارية للشباب من الجنسين من 474 ألف سجل تجاري ، تشكل 38 % من السجلات التجارية في المملكة، وبحسب وزارة التجارة، نما نشاط الذكاء الصناعي 34 % خلال عام، ليصل إلى 14.4 ألف سجل.

ارتفاع النفط

ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء؛ بفضل توقعات استمرار الطلب في الولايات المتحدة والصين، وتحسن التوقعات الاقتصادية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 69 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 66.92 دولار.