ملحق المونديال| الأخضر يسعى لتأكيد التفوق أمام إندونيسيا

البلاد (جدة)

يتأهب الأخضر السعودي لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره الإندونيسي، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2025، على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وذلك ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 المقررة إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكانت قرعة الملحق الآسيوي قد أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، على أن تُقام مباريات المجموعة كاملة على الأراضي السعودية.

جدول مباريات السعودية في الملحق:

السعودية × إندونيسيا – الثلاثاء 8 أكتوبر 2025

السعودية × العراق – الإثنين 14 أكتوبر 2025

تاريخ مواجهات السعودية وإندونيسيا.. تفوّق نسبي للأخضر

تقابل المنتخبان سابقًا في 4 مواجهات رسمية ضمن تصفيات كأس العالم، ولم تكن الكفة محسومة لصالح طرف على حساب الآخر. فازت السعودية في مباراتين حققت إندونيسيا فوزًا وحيدًا

تعادل الفريقان في لقاء واحد

وسجّل “الأخضر” خلال هذه المواجهات 6 أهداف، بينما اهتزت شباكه 4 مرات، ما يعكس تقاربًا نسبيًا في النتائج، ويؤكد أن المواجهة المقبلة لن تكون سهلة، خاصة مع تطور مستوى المنتخب الإندونيسي في السنوات الأخيرة.