ملحق المونديال|التاريخ ينحاز لـ”الأخضر” السعودي أمام العراق

يتأهب المنتخب السعودي لمواجهة قوية أمام نظيره العراقي، يوم الاثنين 14 أكتوبر 2025، على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأوقعت قرعة الملحق الآسيوي “الأخضر” في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، على أن تُقام مباريات المجموعة في السعودية، وفق الجدول التالي:
السعودية × إندونيسيا – الثلاثاء 8 أكتوبر 2025
السعودية × العراق – الإثنين 14 أكتوبر 2025
وشهدت تصفيات كأس العالم عبر التاريخ 6 مواجهات سابقة جمعت بين المنتخبين السعودي والعراقي، حيث كانت اليد العليا للمنتخب السعودي في أغلبها.
فاز الأخضر في 5 مباريات
تعادل المنتخبان مرة واحدة
لم يحقق العراق أي انتصار
كما سجل لاعبو الأخضر السعودي 8 أهداف مقابل 3 أهداف فقط استقبلتها شباك “الأخضر”، ما يعكس تفوقًا واضحًا للصقور الخضر على “أسود الرافدين” في سجلات المواجهات المباشرة ضمن التصفيات.
ويتصدر الثنائي عبد الله الشيحان ونواف العابد قائمة هدافي مباريات السعودية والعراق في تصفيات كأس العالم، برصيد هدفين لكل لاعب، في مواجهات كان لها طابع خاص وحساس على مستوى التنافس الخليجي والآسيوي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م