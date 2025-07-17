محرز: هدفنا إسعاد جمهور الأهلي في الموسم الجديد

أبدى النجم الجزائري رياض محرز، قائد فريق الأهلي، حماسه الكبير لانطلاقة الموسم الجديد، مشددًا على أن الوقت قد حان للتركيز والعمل الجادّ خلال المعسكر الإعدادي الجاري في مدينة لنقنفيلد النمساوية.
وقال محرز في تصريحات إعلامية من مقر المعسكر: “نسير خطوة بخطوة، أسبوعًا بعد أسبوع، وبإذن الله نصل للجاهزية المطلوبة ونحقق الهدف المأمول من هذا المعسكر. نعمل بكل جد مع الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين لإسعاد الجمهور وتحقيق التطلعات.”
يواصل الفريق الأهلاوي استعداداته اليومية وسط تدريبات صباحية ومسائية، تتنوع بين التمارين الميدانية، والجلسات الاستشفائية، إضافة إلى التمارين داخل الصالة الرياضية.
ويعمل الجهاز الفني على رفع المعدل اللياقي تدريجيًا، مع إدخال تدريبات تكتيكية لتعزيز الانسجام الفني بين اللاعبين وتطبيق فلسفة المدرب استعدادًا للموسم الجديد.
من المقرر أن يخوض الأهلي أولى مبارياته الودية في معسكر النمسا أمام فريق تيرول النمساوي يوم الجمعة المقبل، على أن يتوجه لاحقًا إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة كأس كومو الدولية.
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