غدًا| انطلاق الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا” صعود الهضبة” في الطائف

تستضيف محافظة الطائف الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة، خلال الفترة من 18 – 19 يوليو الجاري، والتي ستقام في عقبة المحمدية بالشفا تحت إشراف وزارة الرياضة، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والممكن الرقمي شركةSTC، ونادي منظمي السباقات السعودي.

وشهدت الجولة الأولى التي أقيمت خلال الفترة 27 – 28 يونيو الماضي، مشاركة 65 متسابقًا، تم تصنيفهم إلى 11 فئة شملت: CLASS 1، وCLASS 2a، وCLASS 2b، وCLASS 3a، وCLASS 3b، وCLASS 4a، وCLASS 4b، وCLASS 5a، وCLASS 5b، إلى جانب فئتي Category2 SS، وCategory2 SC.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز فيصل القباني بالمركز الأول في الترتيب العام بعد تسجيله أسرع زمن، فيما حل مأمون القباني في المركز الثاني، وجاء جان لحود في المركز الثالث بتسجيله ثالث أسرع زمن في الجولة، وقد أظهر السائقون أداءً متميزًا ومهارات عالية تعكس التطور الكبير والملحوظ الذي تشهده رياضة المحركات داخل المملكة، مما يعزز مكانتها، ويؤكد اهتمام الجمهور المتزايد بهذه الرياضة.

ومن المتوقع أن تشهد الجولة الثانية منافسة قوية بين المشاركين، نظرًا للتحديات الكبيرة التي يفرضها المسار الجبلي الفريد الذي يمتد لمسافة 4.2 كيلومتر، وستقام المنافسات على مدار يومين متتاليين، ما يزيد من صعوبة السباق، ويضفي على أجوائه المزيد من الحماس والتشويق.