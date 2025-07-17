جلسات ملتقى “إمارات المناطق” تستعرض مجالات العمارة السعودية وتعزيز جودة الحياة وتنمية الوجهات السياحية

البلاد (المدينة المنورة)

تواصلت- اليوم- أعمال اليوم الثاني لـ “الملتقى السنوي الخامس لإمارات المناطق والمبادرات التنموية”، الذي تنظمه إمارة منطقة المدينة المنورة، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.

وشهدت جلسات اليوم الثاني، مناقشة مبادرة “العمارة السعودية: بناء وتنوع”، قدمها مستشار الرئيس التنفيذي لمركز دعم الهيئات الدكتور فيصل بن فهد بن سليمان، واستعرضت الجلسة ملامح العمارة المحلية وهويتها الثقافية، ودورها في تجسيد القيم التراثية والمعمارية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى استعراض نماذج من التجارب المعمارية التي تبرز التنوع البيئي والجغرافي الذي تتميز به المملكة.

كما ناقشت الجلسة خارطة العمارة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، والتكامل بين الطابع المحلي والنهج العمراني الحديث، بما يعكس الهوية الوطنية ويعزز من مكانة المدن السعودية من النواحي التاريخية والثقافية والسياحية ويرفع من جودة الحياة لساكنيها.

وأوضح الدكتور بن سليمان، أن من أبرز الأهداف الإستراتيجية للعمارة السعودية هي الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي، ورفع جودة الحياة، وتعزيز الشعور بالفخر الوطني، إلى جانب تشجيع الإبداع والاستدامة من خلال حلول مستدامة ومبتكرة وتوفير أنماط مختلفة تحافظ على تناغم الشكل والمظهر العمراني وذلك لربط تاريخ المملكة العربية السعودية العريق ودمجه مع المحيط العمراني.

وناقشت الجلسة الثانية من الملتقى محور “تنمية الوجهات وإثراء التجربة”، مستعرضة جهود تطوير القطاع السياحي في المملكة، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة.

وتناولت الجلسة الدور الحيوي الذي تقوم به مكاتب تنمية الوجهات السياحية في مناطق المدينة المنورة، وعسير، وتبوك، حيث استعرض المتحدثون في الجلسة أبرز المبادرات المتعلقة بتطوير وتفعيل المواقع والمنتجات السياحية، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، والمنجزات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في تنمية المحتوى المحلي، إضافة إلى استعراض المنصات الذكية والمبتكرة التي تقدم تجارب سياحية آمنة ومتكاملة، تجمع بين الأصالة والتراث والتقنية، وتتيح للزوار استكشاف المواقع الأثرية والتراثية في المملكة بطريقة عصرية تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية.

كما شارك في الجلسة الثالثة، تحت عنوان “أنسنة المدن وتعزيز جودة الحياة”، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية في برنامج جودة الحياة، علي بن محمد الغيث، مستعرضًا أهمية البرنامج الذي يعدّ أحد البرامج الرئيسة في إطار رؤية السعودية 2030، ويرتكز البرنامج على ركيزتين أساسيتين فالركيزة الأولى هي قابلية العيش، التي تشمل تطوير قطاعات التعليم والصحة، بما يسهم في تهيئة بيئة معيشية متكاملة وآمنة للمواطنين والمقيمين، والركيزة الثانية، هي نمط الحياة، التي يعنى بالأنشطة الترويحية والثقافية والرياضية والترفيهية، بما يعكس التنوّع الثقافي والاجتماعي ويعزز من التفاعل المجتمعي.

وأفاد الغيث أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة للفرد والمجتمع داخل المملكة، من خلال أنسنة المدن وجعلها أكثر قربًا من احتياجات الإنسان، إضافة إلى تهيئة بيئة حضرية مستدامة وصحية، تُسهم في تحقيق الرفاهية الشاملة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويستعرض الملتقى، على مدى يومين، عددًا من المبادرات والتجارب التنموية التي تنفذها إمارات المناطق، بهدف تبادل الخبرات وتحفيز الابتكار في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.