القيادة تهنئ السيدة جينيفر سيمونز بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية سورينام

البلاد (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جينيفر خيرلينغز سيمونز، بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية سورينام.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية سورينام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جينيفر خيرلينغز سيمونز، بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية سورينام.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب جمهورية سورينام الشقيق المزيد من التقدم والرقي.